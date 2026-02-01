L'Atalanta resta in 10 a sorpresa: Ahanor da rosso, cos'è successo contro il Como
L'Atalanta resta in 10 contro 11 al minuto 8. Espulso Honest Ahanor, difensore della Dea: ha tirato una manata in faccia a Perrone a palla lontana, dopo essere stato stuzzicato dal centrocampista argentino, stizzito per l'ammonizione.
L'arbitro Pairetto ha visto tutto e ha optato per estrarre il cartellino rosso diretto per condotta violenta. Decisione immutabile e Como in superiorità numerica nello scontro diretto del Sinigaglia.
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
