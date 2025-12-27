Atalanta, Brescianini verso l'uscita in prestito. Piace a Cagliari e Lazio, ma non solo

Marco Brescianini può salutare l'Atalanta durante il mercato di gennaio. Solamente otto presenze in campionato per un totale di 160 minuti, così come 2 presenze in Champions (17) e una in Coppa Italia (30) che portano il totale a 207 minuti. Troppo pochi per chi, nella passata stagione, era stato pagato circa 12 milioni di euro, soffiandolo al Napoli al fotofinish. Con gli azzurri che però erano andati su Scott McTominay dopo averlo perso: non sarebbe poi così difficile scegliere chi ha fatto l'affare migliore, seppur con diversi importi (30 milioni pagati per lo scozzese).

Brescianini ha segnato contro la Cremonese il suo unico gol di questa stagione. Portando il risultato sull'uno a uno, probabilmente decisivo per non salutare Juric anzitempo. Poi sì, qualche presenza, ma sempre spezzoni e praticamente mai da titolare, perché gli vengono preferiti - in ordine sparso - De Roon, Ederson, Pasalic e Musah, con lo stesso statunitense che finora ha giocato pochino.

Su di lui ci sono svariati interessamenti. Quelli di Lazio e Cagliari, principalmente, ma anche altri club avevano chiesto quale fosse la sua situazione nel corso delle scorse settimane. Si può spostare in prestito con diritto di riscatto, magari condizionando l'obbligo a presenze oppure obiettivi di squadra. Può essere un'occasione per chi ha bisogno di un centrocampista, poiché a Bergamo oramai le porte sembrano chiuse.