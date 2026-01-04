Palladino si sta prendendo l'Atalanta: "Orgoglioso di allenare un gruppo così"

La cura Raffaele Palladino sembra star prendendo piede nell'Atalanta, con la Dea che ha vinto la settima partita del suo cammino sotto la guida del nuovo allenatore, imponendosi per 1-0 in uno scontro molto sentito come quello contro la Roma del grande ex Gian Piero Gasperini, al primo confronto da avversario dopo aver guidato la Dea per quasi un decennio.

Al termine della partita impossibile per Palladino non dare sfogo alla gioia, nonostante qualche situazione di tensione fatta registrare in campo, come quando è andato faccia a faccia con Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta ha poi aggiunto nuove considerazioni, oltre a quelle dette ai microfoni del post-partita, pubblicando un post sul suo profilo Instagram: "Orgoglioso di allenare un gruppo così! Forza Dea", ha scritto Palladino.

Grande serata, quella di ieri, per l'Atalanta e per il suo allenatore Raffaele Palladino. Premiato con un 7 come voto nelle pagelle del match redatte da TMW, Con il seguente giudizio: "Vince il duello col maestro Gasperini, mettendo in campo grande aggressività nel primo tempo e capacità di amministrare il vantaggio nel secondo. Azzeccata la mossa di Zalewski sulla trequarti, prosegue la risalita in classifica".