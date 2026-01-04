Atalanta, Palladino: "Scalvini e Zalewski mi hanno dato risposte importanti. Siamo stati perfetti"

L’Atalanta riprende subito il proprio rullino di marcia nella rimonta all’Europa. Dopo la sconfitta di sette giorni fa contro l’Inter, la Dea batte di misura la Roma grazie al gol di Scalvini e si porta momentaneamente all’ottavo posto, scavalcando la Lazio e andando a -1 dal Bologna settimo. Per analizzare la partita, al termine di essa, è intervenuto ai canali ufficiali del club il tecnico Raffaele Palladino. Queste le sue considerazioni: “Ho goduto. È stata una serata magica, perfetta, quella che sognavamo tutti quanti. È una vittoria del gruppo, arrivata al termine di una grande prestazione. Abbiamo messo in difficoltà una Roma forte, arrivata qui con tanta motivazione per volerci battere, ma noi siamo stati fantastici e sono felice delle prestazioni individuali. Ho avuto risposte importanti da calciatori che avevo visto meno in questo periodo come Scalvini o Zalewski”.

Il pubblico vi ha trascinati

“In casa è sempre così. Abbiamo un pubblico pazzesco, che ci spinge sempre fino all’ultimo minuto. Siamo stati bravi anche noi a coinvolgerli, facendo una partita ‘da Atalanta’ e credo che i tifosi vogliano vedere questo: una squadra coraggiosa, intensa e che sappia soffrire nei momenti di difficoltà”.

Come l’ha vinta questa partita l’Atalanta?

“Credo che l’abbia vinta con la testa, con grande motivazione e determinazione. Io penso che per vincere queste partite bisogna essere perfetti e noi siamo stati bravi a curare ogni dettaglio perché sapevamo che avevamo contro una squadra forte e con un grandissimo allenatore. Ora dobbiamo pensare al Bologna e recuperare energie per continuare a scalare la classifica”.