Scalvini, gol con la Roma che rilancia la Dea. Il Corriere di Bergamo: "Cori per Palladino"
Vittoria importantissima quella ottenuta dall’Atalanta contro la Roma per 1-0, che permette ai nerazzurri di ripartire subito dopo il ko subito una settimana fa contro l’Inter e di portarsi momentaneamente all’ottavo posto, sorpassando la Lazio e a -1 dal Bologna settimo.
In una gara caratterizzata dal ritorno a Bergamo del grande ex Gian Piero Gasperini - accolto con grande affetto dai tifosi atalantini, i quali gli hanno dedicato uno striscione che recitava “Un decennio di gloria scolpito nella nostra storia. Dividerci un colpo al cuore, ritrovarci una grande emozione. Bentornato Gasp, indelebile simbolo di Bergamo campione” - l’Atalanta trova la vittoria grazie al gol realizzato al 12’ da Giorgio Salvini.
A far parlare di sé anche alcune decisioni arbitrali: sul gol grandi proteste della Roma per un presunto fallo di Scalvini su Svilar, nel primo tempo l’Atalanta troverebbe anche il raddoppio ma l’arbitro annulla per un precedente fuorigioco di rientro di Scamacca, sul quale però c’era stato prima un tentativo di controllo della difesa giallorossa. “Non ho capito il gol annullato a Scamacca” ha detto Palladino nel post partita “Il calciatore della Roma prova a fare un controllo, lo sbaglia, e ci regala palla: il gol era regolarissimo”.
