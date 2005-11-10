Pallone d'Oro, Quinones fa la storia: è il primo finalista a non aver mai giocato in Europa

Julian Quinones è entrato nella storia del Pallone d'Oro. L'attaccante messicano, protagonista di un grande Mondiale 2026 e di una stagione eccellente in Arabia Saudita, ha chiuso al 28° posto nella classifica finale del prestigioso premio individuale, diventando il miglior messicano di sempre nella graduatoria.

Il classe 1997 ha superato il precedente record appartenente a Guillermo Ochoa, che nel 2007 aveva raggiunto la 30ª posizione, ma il suo risultato assume un valore ancora maggiore per un motivo particolare: Quinones è infatti il primo calciatore nella storia del Pallone d'Oro a entrare tra i 30 candidati senza aver mai disputato una partita in Europa.

Nato in Colombia ma naturalizzato messicano, il centravanti ha costruito tutta la propria carriera in Nord America prima dell'approdo in Arabia Saudita. Dopo gli inizi con Venados, ha vestito le maglie di Tigres, Lobos BUAP, Atlas e América, prima di trasferirsi all'Al-Qadisiyah. La stagione 2025/26 è stata quella della definitiva consacrazione. Tra campionato e coppe nazionali ha chiuso con numeri impressionanti: 37 gol e 3 assist in 35 presenze, con una media superiore a una rete per partita. Prestazioni confermate anche al Mondiale 2026, dove è stato il miglior marcatore del Messico con quattro gol e un assist in cinque gare.