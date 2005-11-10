Miglior attaccante dell'anno, vince Harry Kane: "La miglior stagione della mia carriera"

Il premio di "Miglior Attaccante dell'anno" va a Harry Kane. L'inglese del Bayern Monaco dal palco della cerimonia del Pallone d'Oro, ritira il il premio Gerd Muller direttamente da Alan Shearer. "Questa è la miglior stagione della mia carriera senza dubbio", sottolinea Kane, "senza i compagni non sarebbe stato possibile, mi hanno aiutato a rimanere con i piedi per terra. Ringrazio il Bayern. Sono davvero felice. Ho una grande squadra attorno a me, in campo e fuori".

Adesso c'è attesa per la proclamazione del Pallone d'Oro 2026, con lo stesso Kane presente tra i 10 finalisti. Ecco la lista: Harry Kane (Bayern Monaco), Lamine Yamal (Barcellona), Kylian Mbappé (Real Madrid), Leo Messi (Inter Miami), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Fabian Ruiz (PSG), Rodri (Manchester City/Barcellona), Ousmane Dembélé (PSG), Erling Haaland (Manchester City) e Michael Olise (Bayern Monaco).