Sassanelli sul Bari: "Aspettiamo ulteriori documenti da De Laurentiis. Ecco l'obiettivo"

Nuovi aggiornamenti sulla situazione societaria del Bari e sulla possibile cessione del club da parte della famiglia De Laurentiis che entro l’estate del 2028 dovrà passare la mano di una delle due società di cui è proprietaria (l’altra è ovviamente in Napoli) vista la fine delle multiproprietà.

L’avvocato Gaetano Sassanelli, portavoce del Comitato dei garanti, ai microfoni di RadioBari ha infatti spiegato di aver chiesto un ulteriore serie di documenti alla proprietà: “Aspettiamo un ulteriore approfondimento di documenti. Non ci è stato detto un no. Andremo avanti nello studio. L'obiettivo è capire quello che stanno facendo, le reali intenzioni, il mantenimento degli impegni assunti, se effettivamente tutto va in questa direzione. Tempi? Ci aspettiamo questa settimana".