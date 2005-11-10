Vicky Lopez fra il bis: la spagnola trionfa nuovamente nel Premio Kopa femminile

È ancora l’attaccante del Barcellona Vicky Lopez, già trionfatrice nella scorsa edizione, ad aggiudicarsi il Premio Kopa come migliore giovane calciatrice della scorsa stagione. La spagnola classe 2006 ha battuto la concorrenza della compagna di squadra Clara Serrajordi, di Veerle Buurman del Chelsea, Felicia Schröder del Real Madrid e Lily Yohannes del Lione.

I numeri Vicky Lopez

Nella stagione appena passata l’attaccante è stata protagonista nelle vittorie di campionato, Copa de la Reina, Supercoppa Spagnola e Women’s Champions League portando così a 14 i titoli di squadra conquistati in carriera con la maglia del Barcellona e cui si vanno ad aggiungere un Mondiale Under 17 e due Women’s Nations League. Dodici le reti in 45 presenze nella passata stagione con i blaugrana che portano a 36 le marcature complessive in 137 gare. Con la Spagna invece sono già nove i gol in 23 presenze.

Le parole di Vicky Lopez

"Voglio ringraziare France Football e le mie compagne di squadra per aver vinto di nuovo questo premio quest'anno. - sono state le parole della classe 2006 dal palco del Pallone d'Oro - Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza di loro. Voglio ringraziare lo staff, la mia famiglia e i miei amici. E anche mia madre, anche se non sei al mio fianco, tutto questo è merito tuo. Grazie per avermi insegnato a non mollare mai. Grazie a tutti coloro il cui calcio ha reso possibile che fossimo qui oggi. Grazie a Dio”.