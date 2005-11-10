Serie C, crolla la Salernitana a Picerno. Casarano corsaro a Crotone
Tommaso Maschio
Nelle due sfide del Girone C di Serie C in programma questa sera arrivano due sconfitte per delle big malate come Crotone e Salernitana. I calabresi perdono in casa per 1-0 contro il Casarano, gol di Grandolfo, e restano ultimi in classifica con un solo punto. I campani invece cadono in casa del Picerno con un netto 3-0 che permette ai rossoblù di superare in classifica i granata e agganciare il decimo posto che vale i play off. Per Cosmi continua il momento no con appena due punti conquistati nelle ultime tre gare e una vetta che dista già ben 12 punti.
SERIE C - 11ª GIORNATA
GIRONE A
Treviso-Dolomiti Bellunesi 2-1
32' Brigati (T), 67' Lewis (D), 87' Romeo (T)
Alcione-Carpi 1-2
23' Rolfini (A), 40' e 76' Figoli (C),
Union Brescia-Cittadella 2-1
25' Rizzo Pinna (B), 42' Ndrecka (C), 70' Silvestri (B)
Domenica 25 ottobre
Renate-AlbinoLeffe 0-0
Trento-Juventus Next Gen 2-1
32' Leone (J), 67' Molina (T), 75' Ladisa (T)
Desenzano-Giana Erminio 1-2
37' Magazzu (G), 47' Santini (D), 75' Ballabio (G)
Arzignano Valchiampo-Novara 2-0
17' Nanni, 90' Romio (A)
Lecco-Folgore Caratese 2-2
25' Capello (L), 29' Cassata (F), 58' Mezsargs (F), 80' Rizzo (L)
Pergolettese-Lumezzane 2-1
41' Anatriello (L), 68' Corti (P), 81' Ferrandino (P)
Pro Vercelli-Ospitaletto 2-1
54' Burruano (P), 66' Galuppini (O), 86' Pagliari (P)
Classifica: Cittadella 27, Trento 23, Union Brescia 22, Arzignano Valchiampo 20, Treviso 19, Ospitaletto 18, Pergolettese 17, Alcione 15, Lecco 14, Albinoleffe 14, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio 11, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 7, Renate 5
* una partita in più
GIRONE B
Ostiamare-Vado 1-2
54' Di Munno (V), 68' Wade (O), 85' Ferro (V)
Perugia-Pescara 1-2
1' Carriero (Per), 47' e 51' rig Merola (Pes)
Pineto-Gubbio 1-0
23' Pellegrino
Atalanta U23-Campobasso 1-2
23' De Nipoti (A), 36' Bifulco (C), 58' Coccia
Sambenedettese-Livorno 2-1
8' Stabile (S), 12' Nicoli (S), 51' Gabbiani (L)
Spezia-Latina 1-1
15' Mateju (S), 42' Plescia (L)
Vis Pesaro-Ravenna 0-4
8' Lonardi, 10' e 27' Maggio, 40' Tenkorang
Forlì-Pianese 0-0
Grosseto-Reggiana 2-0
18' Fiorini, 75' Gori
Torres-Guidonia Montecelio 2-0
18' Bunino, 55' Carboni
Classifica: Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto 22, Pescara 18, Torres 18, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Vado 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14, Atalanta U23 12*, Forlì 12, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4*
* una gara in meno
GIRONE C
Altamura-Potenza 2-2
4' Rosafio (A), 22' rig. Castorani (P), 60' Mogentale (A), 83' Petrungaro (P)
Casertana-Bari 1-1
47' Manconi (C9, 67' Gomez (B)
Inter U23-Sorrento 1-1
71' Starita (S), 84' Zuberek (I)
Scafatese-Barletta 1-0
23' Brunet
Savoia-Cosenza 1-1
66' Pascalau (C), 67' Nepi (S)
Domenica 25 ottobre
Monopoli-Audace Cerignola 2-0
38' Cortinovis, 88' Fall
Foggia-Cavese 1-0
88' Ravasio
Catania-Giugliano 6-0
9' Cavuoti, 28' e 35' Coda, 62' Cicerelli, 71' Caturano, 75' Liguori
Lunedì 26 ottobre
Crotone-Casarano 0-1
79’ Grandolfo
Picerno-Salernitana 3-0
33’ Gemignani, 53’ Rillo, 90’ Pugliese
Classifica: Potenza 26, Bari 21, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 18, Audace Cerignola 17, Scafatese 17*, Casertana 17, Cavese 15, Picerno 15, Casarano 14, Salernitana 14, Inter U23 14*, Foggia 14,Altamura 12, Barletta 11, Savoia 11, Giugliano 10, Cosenza 6, Crotone 1°
* una gara in meno
° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva