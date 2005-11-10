È Harry Kane il vincitore del Pallone d'Oro 2026! Per l'inglese è il primo successo!

Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026. L'attaccante del Bayern Monaco è stato proclamato miglior giocatore del mondo dal palco del London Palladium Theatre di Londra, che per la prima volta ha ospitato la cerimonia del premio assegnato da France Football.

Il rendimento di Kane

Nella stagione 2025/26 Kane ha totalizzato 51 presenze e 61 gol col Bayern Monaco, mentre nella stagione in corso il fenomeno inglese è già a 12 presenze e 10 gol. Con la Nazionale inglese nel 2026 le reti sono 13 in altrettante apparizioni. Mondiale compreso.

Il palmares della stagione 2025/2026

Nel corso della passata stagione Kane ha portato a casa il titolo di campione di Bundesliga con il Bayern Monaco e la Coppa di Germania. A livello individuale è stato, invece, in grado di vincere la Scarpa d'oro come miglior realizzatore europeo oltre che il titolo di capocannoniere della Bundesliga.