Torres, bruttissimo infortunio per Mastinu: si è fratturato due vertebre cervicali

Un bruttissimo infortunio ha colpito il centrocampista della Torres Giuseppe Mastinu nella sfida contro il Guidonia. Il giocatore infatti dopo un contrasto aereo era caduto su una spalla e sul collo in seguito al "ponte" fatto da un avversario. Un infortunio che l'aveva costretto a chiedere il cambio dopo aver provato a rientrare in campo e che potrebbe mettere a rischio la sua stagione. Come si legge in un comunicato del club sardo infatti il classe '91 ha riportato la frattura di due vertebre cervicali.

Il comunicato della Torres su Mastinu

La Torres comunica che, in seguito all'infortunio rimediato da Giuseppe Mastinu nel corso del match contro il Guidonia, proseguono gli accertamenti per avere una diagnosi (e conseguente prognosi) certa e corretta.

Gli esami odierni hanno evidenziato la frattura di due vertebre cervicali. Qualsiasi altra versione/previsione non trova alcun riscontro medico/scientifico. Seguiranno aggiornamenti sui nostri canali ufficiali.