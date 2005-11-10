Salernitana, nuove riflessioni su Cosmi dopo il ko a Picerno. Tre i possibili sostituti

La pesante sconfitta subita contro il Picerno (3-0 il finale) dalla Salernitana starebbe portando il club campano a riflettere sulla posizione di Serse Cosmi, già al centro della critica da parte degli ultras, che ne avevano chiesto le dimissioni nei giorni scorsi dopo un faccia a faccia al centro sportivo. L’allenatore era stato blindato dal club, ma la brutta prestazione al Curcio e lo scivolamento fuori dalla zona play off – e lontanissimo dalla vetta – starebbero portando a nuove valutazioni secondo Ottopagine.it.

I possibili sostituti di Cosmi

Sulle tribune dello stadio Curcio erano presenti Fabio Prosperi, ancora sotto contratto con la Cavese, ed Eziolino Capuano. Il primo in particolare sarebbe in pole in caso di esonero visto che gode della stima del direttore sportivo Daniele Faggiano. Ma non è l’unico possibile candidato.Il direttore sportivo aveva pensato anche ad altre soluzioni: Domenico Toscano, con cui aveva lavorato già a Catania, ma che chiede un ingaggio importante e uno staff da vertice, ed Emanuele Troise, lo scorso anno al Lumezzane e attualmente senza panchina.