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Harry Kane è il Pallone d'Oro 2026: l'albo d'oro completo

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
ieri alle 23:59Serie A
26.10.2026 23:59Serie A
Fonti preferite
L'attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale inglese vince il Pallone d'Oro 2026. Ecco tutti i vincitori prima dell'Uragano.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L’albo d’oro del Pallone d’Oro racconta quasi settant’anni di storia del calcio, attraverso i campioni che hanno segnato epoche irripetibili e lasciato un’impronta indelebile nel panorama internazionale. Da Alfredo Di Stéfano a Johan Cruyff, da Michel Platini a Marco van Basten, fino all’era del dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, il prestigioso riconoscimento individuale ha premiato fuoriclasse capaci di trasformare il proprio talento in leggenda. Una successione di nomi illustri, record e rivalità che arriva fino alle edizioni più recenti, con Ousmane Dembélé vincitore nel 2025 e Harry Kane protagonista della nuova pagina di questa storia. Ecco la cronistoria completa dei vincitori, anno per anno.

L'albo d'oro del Pallone d'Oro

1956: Matthews
1957: Di Stefano
1958: Kopa
1959: Di Stefano
1960: Suarez
1961: Sivori
1962: Masopust
1963: Yashin
1964: Law
1965: Eusebio
1966: Charlton
1967: Albert
1968: Best
1969: Rivera
1970: Muller
1971: Cruyff
1972: Beckenbauer
1973: Cruyff
1974: Cruyff
1975: Blokhin
1976: Beckenbauer
1977: Simonsen
1978: Keegan
1979: Keegan
1980: Rummenigge
1981: Rummenigge
1982: Rossi
1983: Platini
1984: Platini
1985: Platini
1986: Belanov
1987: Gullit
1988: Van Basten
1989: Van Basten
1990: Matthaeus
1991: Papin
1992: Van Basten
1993: Baggio
1994: Stoichkov
1995: Weah
1996: Sammer
1997: Ronaldo
1998: Zidane
1999: Rivaldo
2000: Figo
2001: Owen
2002: Ronaldo
2003: Nedved
2004: Shevchenko
2005: Ronaldinho
2006: Cannavaro
2007: Kakà
2008: Cristiano Ronaldo
2009: Messi
2010: Messi
2011: Messi
2012: Messi
2013: Cristiano Ronaldo
2014: Cristiano Ronaldo
2015: Messi
2016: Cristiano Ronaldo
2017: Cristiano Ronaldo
2018: Modric
2019: Messi
2020: non assegnato
2021: Messi
2022: Benzema
2023: Messi
2024: Rodri
2025: Dembelé
2026: Kane

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