Harry Kane è il Pallone d'Oro 2026: l'albo d'oro completo

L’albo d’oro del Pallone d’Oro racconta quasi settant’anni di storia del calcio, attraverso i campioni che hanno segnato epoche irripetibili e lasciato un’impronta indelebile nel panorama internazionale. Da Alfredo Di Stéfano a Johan Cruyff, da Michel Platini a Marco van Basten, fino all’era del dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, il prestigioso riconoscimento individuale ha premiato fuoriclasse capaci di trasformare il proprio talento in leggenda. Una successione di nomi illustri, record e rivalità che arriva fino alle edizioni più recenti, con Ousmane Dembélé vincitore nel 2025 e Harry Kane protagonista della nuova pagina di questa storia. Ecco la cronistoria completa dei vincitori, anno per anno.

L'albo d'oro del Pallone d'Oro

1956: Matthews

1957: Di Stefano

1958: Kopa

1959: Di Stefano

1960: Suarez

1961: Sivori

1962: Masopust

1963: Yashin

1964: Law

1965: Eusebio

1966: Charlton

1967: Albert

1968: Best

1969: Rivera

1970: Muller

1971: Cruyff

1972: Beckenbauer

1973: Cruyff

1974: Cruyff

1975: Blokhin

1976: Beckenbauer

1977: Simonsen

1978: Keegan

1979: Keegan

1980: Rummenigge

1981: Rummenigge

1982: Rossi

1983: Platini

1984: Platini

1985: Platini

1986: Belanov

1987: Gullit

1988: Van Basten

1989: Van Basten

1990: Matthaeus

1991: Papin

1992: Van Basten

1993: Baggio

1994: Stoichkov

1995: Weah

1996: Sammer

1997: Ronaldo

1998: Zidane

1999: Rivaldo

2000: Figo

2001: Owen

2002: Ronaldo

2003: Nedved

2004: Shevchenko

2005: Ronaldinho

2006: Cannavaro

2007: Kakà

2008: Cristiano Ronaldo

2009: Messi

2010: Messi

2011: Messi

2012: Messi

2013: Cristiano Ronaldo

2014: Cristiano Ronaldo

2015: Messi

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Modric

2019: Messi

2020: non assegnato

2021: Messi

2022: Benzema

2023: Messi

2024: Rodri

2025: Dembelé

2026: Kane