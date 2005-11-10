Pallone d'Oro 2026, Yamal vince per la terza volta consecutiva il 'Trofeo Kopa'
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Luca Bargellini
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26.10.2026 22:08Serie A
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Arriva il primo premio della serata di gala in quel di Londra per il Pallone d'Oro 2026. È Lamin Yamal a vincere il Trofeo Kopa per il miglior talento Under21, per la terza volta consecutiva.
Il fenomeno spagnolo si è imposto davanti a Cubarsì (Barcellona), Diomande (Real Madrid), Karl (Bayern Monaco) e Zayre-Emery (PSG).
Dal palco del London Palladium Yamal dopo i ringraziamenti per il successo ha voluto rendere merito ad uno degli altri candidati: "Per me lo avrebbe dovuto vincere Cubarsì".
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