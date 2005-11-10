Unai Simon miglior portiere del mondo: è il primo spagnolo a vincere il Trofeo Yashin

Unai Simon è stato premiato a Londra con il Trofeo Yashin come miglior portiere del mondo. Il riconoscimento, una sorta di Pallone d'Oro dedicato ai numeri uno, certifica la straordinaria stagione vissuta dall'estremo difensore dell'Athletic Bilbao e della Nazionale spagnola.

Per Simon si tratta del coronamento di una carriera esplosa definitivamente grazie ai trionfi con la nazionale iberica. L'estremo difensore, che lo scorso giugno ha compiuto 29 anni, aveva già ricevuto il premio come miglior portiere della Coppa del Mondo, stabilendo anche il record di imbattibilità nella competizione con 650 minuti senza subire gol. Tra l'altro, sottolinea As, è il primo spagnolo a vincere il premio, dopo essere arrivato secondo nell'edizione 2024. Entra così in una lista che comprende Donnarumma (2021 e 2025), Emiliano Martínez (2023 e 2024), Courtois (2022) e Alisson (2019). Un trofeo "giovane" ma che già ha incoronato grandissimi numeri uno.