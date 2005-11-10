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Cremonese, Licina potrebbe salutare a gennaio: Brighton e Lipsia sul fantasista

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 21:19Serie B
26.10.2026 21:19Serie B
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Il classe 2007 si sta mettendo in luce in Serie B, ma il cartellino è della Juventus che potrebbe decidere di monetizzare già alla riapertura del mercato e mettere a segno una plusvalenza
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Le sue prestazioni con la maglia della Cremonese, due gol in sette gare fra Coppa Italia e Serie B, non sono passate inosservate agli occhi degli osservatori internazionali e per questo già a gennaio Adin Licina potrebbe salutare il club grigiorosso, che sta vivendo un momento di difficoltà nonostante il cambio di allenatore dopo appena due giornate.

Sirene estere per il fantasista della Juventus

Il classe 2007, come riferito dai colleghi di Sky Sport, sarebbe infatti finito nel mirino di due club esteri pronti a anticipare la concorrenza e tentare un assalto già alla riapertura del mercato a gennaio. Si tratta del Brighton in Premier League e del RB Lipsia in Bundesliga. La decisione sul futuro del talento tedesco spetterà alla Juventus proprietaria del cartellino che dovrà decidere se far completare a Licina il percorso in Serie B con la maglia dei grigiorossi o cedere alle lusinghe di uno dei due club e mettere a segno un’importante plusvalenza visto che il fantasista arrivò gratis dal Bayern Monaco nel febbraio del 2026.

Per la Cremonese dunque c’è il rischio di perdere uno dei suoi punti di forza dopo appena sei mesi. Il club grigiorosso infatti avrà pochissima voce in capitolo qualora la Juventus dovesse decidere di cederlo visto che saranno obbligati a sottostare alla decisione del club proprietario del cartellino.

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