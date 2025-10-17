Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il doppio ex Panucci parla al Corriere della Sera: "La Roma è eccitante, l'Inter ha più numeri"

© foto di Image Sport
Oggi alle 07:28Rassegna stampa
Stefano Bertocchi

"La Roma è eccitante, l'Inter ha più numeri". È questo il titolo di apertura della prima pagina sportiva dell'edizione odierna del Corriere della Sera che decide oggi di aprire con un'intervista al doppio ex Christian Panucci. L'ex difensore inquadra il big match di domani sera all'Olimpico ai microfoni del quotidiano generalista.

"Come vedo il big match di domani? L'Inter arriva con un gruppo più rodato, che lavora insieme da anni e che già ha vinto. Attorno alla Roma c'è eccitazione, sta andando oltre le aspettative" spiega Panucci, che poi si concentra anche sulle individualità che possono lasciare il segno all'Olimpico: "Fra i nerazzurri, orfani di Thuram, direi Lautaro. Tra i giallorossi ci si aspetta che Ferguson si sblocchi. Poi Dybala e Soulé possono garantire qualità e cambio di passo. Gsperini? Mi sembra presto per dire che ha già lasciato un segno. Di certo ha portato grande entusiasmo, una crescita a livello di mentalità e una buona gestione nell'uno contro uno".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
