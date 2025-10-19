Scontri tra tifosi prima della partita Pisa-Hellas. Il Corriere di Verona: "Guerriglia sotto la Torre"

Continua a mancare l’appuntamento con la vittoria ed il gol l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, anche ieri inchiodato sullo 0-0 all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Nel complesso meglio i giallorossi, che hanno avuto il merito di provarci di più nonostante manchi ancora precisione e lucidità sotto porta. Con questo pareggio non cambia molto la classifica delle due squadre, con i toscani che superano momentaneamente il Genoa e gli scaligeri che staccano di un punto la Fiorentina.

Questo il commento di Zanetti al termine del match: “Sapevamo che sarebbe stata una partita spigolosa e rognosa. L’abbiamo interpretata bene e abbiamo cercato di sfruttare i cambi. Chi è entrato ha dato una marcia in più. Siamo arrivati tante volte al tiro ma siamo stati imprecisi. Un punto a Pisa va comunque bene”.

A far parlare di se, tuttavia, più che quello che è successo in campo, quello che è successo fuori. Prima della partita, infatti, alcuni tifosi delle due squadre si sono affrontati, dando vita a una guerriglia urbana a colpi di caschi, mazze e bastoni, oltre a bombe carta e fumogeni. avere la peggio sono stati due supporters gialloblu, trasportati in ospedale per un trauma cranico e altre contusioni più lievi.