Paratici può ripartire dalla Fiorentina: la top e la flop 11 dei suoi colpi

Fabio Paratici è pronto a tornare in Italia. Dopo aver provato l'esperienza in Premier League col Tottenham e aver scontato negli scorsi mesi l'inibizione per il caso plusvalenze, il dirigente di 53 anni ha già dato il suo ok alla nuova avventura come direttore dell'area tecnica della Fiorentina. Contatti avanzati tra le parti, sul tavolo c'è un contratto da quattro stagioni e mezza con l'obiettivo di salvare i viola e ricostruirli dalle fondamenta.

Alla Juventus, prima al fianco di Marotta e poi da protagonista assoluto, Paratici ha contribuito in modo decisivo a uno dei cicli più vincenti della storia del calcio italiano: colpi a parametro zero diventati iconici, investimenti capaci di cambiare il volto della sua squadra e operazioni dal respiro internazionale. L’esperienza al Tottenham ha mostrato invece un dirigente più esposto, chiamato a muoversi in un contesto diverso, con risultati alterni e pure qualche scommessa persa.

Il suo profilo resta comunque quello di un dirigente divisivo ma centrale, capace di lasciare un’impronta forte ovunque è stato. Ora Firenze può rappresentare la tappa giusta per rilanciarsi davvero.

GLI ACQUISTI DI PARATICI, LA TOP 11 (4-3-3): Szczesny; Dani Alves, Barzagli, Bonucci, Cancelo; Pirlo, Pogba, Vidal; Dybala, Ronaldo, Tevez.

GLI ACQUISTI DI PARATICI, LA FLOP 11 (3-4-3): Neto; Royal, De Ligt, Ogbonna; Martinez, Arthur, Ramsey, Bryan Gil; Anelka, Bendtner, Pjaca.