Pari al Mapei all'intervallo: Lauriente illude il Sassuolo, Pellegrino la riprende per la Fiorentina
Gaetano Mocciaro
Pari fra Sassuolo e Fiorentina all'intervallo, a Laurienté risponde Pellegrino. Partita equilibrata fra due squadre che cercano di uscire dalla crisi.
Primo gol stagionale per Laurienté
Dopo 25 minuti in cui succede davvero poco, Fagioli si fa intercettare un pallone a centrocampo da Berardi, palla a Esposito che stoppa e gira in profondità verso Laurienté scavalcando tutta la difesa. Il francese a tu per tu con De Gea non sbaglia e di destro manda la palla in rete, trovando la prima gioia stagionale.
Fiorentina fin qui inoffensiva
Viola che sembrano incapaci di reagire, tanto che fino ai minuti di recupero non impegnano Turati. Il Sassuolo si abbassa e gestisce, sfrutta l'estro di Berardi e la velocità di Laurienté. Quest'ultimo costringe Dragusin al fallo da ammonizione. Fiorentina che però trova il pari poco prima dell'intervallo: Njie approfitta di un pasticcio difensivo degli emiliani e serve a centro area Pellegrino che, spalle alla porta, difende il pallone, si libera della marcatura di Candé e supera con un rasoterra il portiere.