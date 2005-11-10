Carrick come Gasp all'Inter? Il tecnico della Roma: "No, in nerazzurro sono stato solo 3 partite"

Mister Gian Piero Gasperini ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League col Manchester United. Tra le varie risposte, il tecnico della Roma ha commentato anche un paragone con Michael Carrick fatto dalla stampa inglese.

Il paragone Gasperini-Carrick

Lei è conosciuto molto bene in Inghilterra per quello che di buono ha fatto in carriera, poi con l’Inter non è andata benissimo, Carrick invece sta vivendo un momento complicato. Da allenatore di grande club, come si cambia la situazione?

"Ogni situazione è diversa, non conosco precisamente quella del Manchester ma ha giocatori forti. Si può subire per un certo periodo, ma poi riesci a ripartire, speriamo da dopodomani. Io all’Inter sono stato davvero troppo poco, tre partite, quindi non farei quel paragone".