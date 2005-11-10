De Roon: "Spero che la strada per vincere con la Roma sia più corta di quella con l'Atalanta"

Il centrocampista della Roma, Marten De Roon, ha preso la parola al fianco di mister Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa pre-Manchester United. Oltre alla partita di domani, l'olandese ha detto la sua anche sul percorso verso il successo della sua nuova squadra, la Roma, paragonata dai cronisti all'Atalanta.

De Roon sul paragone Roma-Atalanta

Rivedi in questa Roma la strada che ha intrapreso l’Atalanta? Magari può essere più corta…

"Spero sia più corta, altrimenti non gioco più (ride, ndr). All’Atalanta abbiamo fatto un percorso fantastico, sembrava contasse solo vincere dei trofei. La Roma sta giocando bene, il primo anno di Champions ti fa giocare partite di alto livello. Vogliamo dare continuità alle prestazioni, come in uno stadio magico come quello di domani".

L’Atalanta cercava sempre di imporre il proprio gioco contro chiunque, rivedi in questa Roma la stessa personalità per dominare ovunque?

"Col Real siamo stati poco maturi, ma stiamo crescendo, il modo di affrontare le squadre e giocare porta spettacolo, proviamo sempre a segnare e non chiuderci. Importante però che noi siamo consapevoli come squadra, che dobbiamo difendere meglio in alcuni momenti. Ma stiamo crescendo".