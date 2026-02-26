Parma-Cagliari, i convocati di Pisacane: riecco Folorunsho dopo due mesi, out Mina e Mazzitelli

Giornata di vigilia per il ritorno in campo della Serie A, che domani aprirà la 27^ giornata al Tardini per la sfida tra il Parma ed il Cagliari. A tal proposito, il tecnico della formazione sarda Fabio Pisacane ha reso noti i nomi dei 23 calciatori che prenderanno parte alla trasferta in Emilia Romagna.

A centrocampo i rossoblù recuperano Michael Folorunsho, perfettamente recuperato dallo stiramento al legamento collaterale mediale che lo tiene fuori dallo scorso 27 dicembre, ma perdono Luca Mazzitelli a causa del problema al polpaccio che lo ha visto uscire anzitempo nell'ultima partita contro la Lazio. Assenti anche Yerry Mina per squalifica e i lungodegenti Belotti, Borrelli, Deiola, Felici e Gaetano. Ci sono invece i primavera Trepy, Mendy, Sulev e Malfitano.

Questa la lista completa:

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci

Difensori: Palestra, Idrissi, Rodriguez, Raterink, Dossena, Zappa, Ze Pedro, Obert

Centrocampisti: Folorunsho, Adopo, Sulemana, Liteta, Susev, Malfitano

Attaccanti: Kiliçsoy, Albarracin, Pavoletti, Mendy, Trepy, Esposito