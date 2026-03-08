Live TMW Parma, Circati: "Non ci accontentiamo dei punti minimi per la salvezza. Potevamo anche vincere"

Al termine della gara contro la Fiorentina, il difensore del Parma Alessandro Circati interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Punto che volevate o speravate nei tre punti?

"Noi puntavamo a vincerla, ma poi loro sono una squadra forte e alla fine ci siamo adattati. Alla fine se la ruota gira a tuo favore potevamo fare anche qualche punto in più, ma siamo contenti".

Terza trasferta senza subire gol.

"Da fuori fa vedere che siamo molto solidi. E' una cosa a cui teniamo e da cui vogliamo ripartire. La Fiorentina è una squadra forte ma noi abbiamo concesso poco".

Com'è andato al ritorno in campo?

"Ho già giocato tanto quest'anno e ho affrontato la gara come il resto. Voglio fare i complimenti a Cremaschi per la sua gara".

Squadra coesa e compatta: a cosa è dovuto?

"Noi siamo un gruppo giovane, una grande famiglia, cerchiamo di creare una bella amalgama e darsi una mano a vicenda".

Cosa manca alla salvezza?

"Onestamente non lo so. Noi ogni partita proviamo a vincere e alla fine facciamo i conti e vediamo dove arriviamo. Non vogliamo fare i punti minimi ma più possibile"