Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Parma, Cuesta: "I ragazzi si sono spremuti. Gara in crescendo, ne sono contento"

Parma, Cuesta: "I ragazzi si sono spremuti. Gara in crescendo, ne sono contento"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:55Serie A
Edoardo Mammoli

A breve la conferenza stampa del tecnico crociato Carlos Cuesta al termine di Parma-Genoa.

Ore 15.02 - Ha inizio la conferenza.

Un Parma che ha provato a vincere fino in fondo.
"Noi ci proviamo sempre a vincere. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, per l'avversario forte e difficile, con idee molto chiare nella sua organizzazione. Allo stesso modo era la quinta partita in quindici giorni, dove hai giocato scontri diretti e contro le squadre più forti del campionato. I ragazzi si sono spremuti al massimo. Hanno fatto tutto per portare risultati. Oggi abbiamo provato fino alla fine. A volte è mancata lucidità per fare la differenza ma siamo stati in crescendo. La cosa che ho preferito è stato il contributo da pare di tutti".

Cambio di modulo nel corso della gara.
"È stata una scelta tattica, non pensiamo di difender meglio o attaccare meglio a tre rispetto che a quattro, ma pensavamo di poter controllare meglio a cinque con più equilibrio. Per questo abbiamo fatto il cambio. Nella ripresa abbiamo avuto di più il controllo, abbiamo creato qualche occasione e siamo stati nella metà campo avversaria, anche loro hanno rischiato di vincerla con la chance in campo aperto che hanno avuto. Dopo il cambio abbiamo fatto la partita che volevamo, non abbiamo concretizzato, ci dispiace per non raccogliere due punti in più ma ci prendiamo quello che è arrivato". 

È il Parma che vuole Cuesta?
"No, io voglio sempre di più. Mi sembra un'ottima base per crescere, ma vogliamo creare più pericoli, fare più gol, mantenendo la solidità difensiva. Questa è una responsabilità del mio lavoro. Sono certo che i ragazzi daranno tutto, lo dimostrano ogni giorno e abbiamo la qualità per farlo".

Come bisogna lavorare in attacco per essere più incisivi?
"Per me la ricetta è sempre la stessa: sapere dove vuoi andare e come costruire quel processo, lavorando e analizzando molto, mettendo i giocatori nei loro punti di forza per invitarli a mostrare le loro qualità, aiutandoli a creare le connessioni tra di loro. Lo stesso a livello difensivo. La linea del calcio è sempre la stessa".

Oggi Corvi ha dimostrato tanto. Rinaldi lo ha fatto mercoledì. Suzuki avrà vita difficile.
"La fase offensiva dipende tanto anche dal portiere. Stiamo dimostrando tutti un livello alto. Tutti i giocatori sono stati in campo e hanno dato un contributo positivo alla squadra. Tutti mi rendono le scelte difficili: si allenano bene e sono pronti per creare impatto".

Le difficoltà del primo tempo in costruzione dipendono anche dalla posizione arretrata di Estevez?
"Abbiamo adattato certe cose agli spazi che trovavamo e ai giocatori liberi che c'erano, giocare a quattro o cinque non cambia la fase offensiva. Con il passare dei minuti abbiamo interpretato meglio alcune situazioni. Dobbiamo lavorare di più per crescere, la responsabilità è mia e so che miglioreremo". 

Perché nel primo tempo sembrava che vincesse la paura? Poi nella ripresa un Parma più coraggioso.
"È una questione di organizzazione. Ti porta ad avere una sensazione che non provi o hai paura, ma non è così. Il Genoa ha fatto alcune cose meglio di noi nel primo tempo e subito non le abbiamo lette, nella ripresa abbiamo fatto meglio e quindi passa l'impressione che abbiamo avuto più coraggio. Cerchiamo sempre di vincere".

Da sottolineare la prova dei due centrali.
"Stanno crescendo, l'altro giorno anche Troilo a Napoli ha dimostrato di essere in crescita, così come Delprato quando deve fare il centrale, lo fa ad alto livello come contro l'Inter. Più che dei singoli, parlerei di tutti, stanno dando un contributo notevole".  

L'abbiamo vista con un pezzo di carta in mano.
"Ce l'ho sempre! Scrivo sempre qualcosa".

A destra è una scelta che si attacchi di meno rispetto a sinistra?
"Si fanno cose diverse sulle due corsie, a Lecce le occasioni sono arrivate tutte da destra. Le dinamiche sono diverse, ma non è che da una parte si attacca di più rispetto all'altra, sono le caratteristiche dei giocatori che creano diversità in quello che si fa". 

Ore 15.13 - Termina la conferenza.

Articoli correlati
Parma, Cuesta dopo il pari col Genoa: "Un'ottima base, ma io voglio sempre di più"... Parma, Cuesta dopo il pari col Genoa: "Un'ottima base, ma io voglio sempre di più"
Parma, Djuric: "Solidi in difesa. Serve più spensieratezza in attacco" Parma, Djuric: "Solidi in difesa. Serve più spensieratezza in attacco"
Parma-Genoa 0-0, le pagelle: Corvi regala un punto a Cuesta, Colombo va in bianco... Parma-Genoa 0-0, le pagelle: Corvi regala un punto a Cuesta, Colombo va in bianco
Altre notizie Serie A
Parma, Cuesta dopo il pari col Genoa: "Un'ottima base, ma io voglio sempre di più"... Parma, Cuesta dopo il pari col Genoa: "Un'ottima base, ma io voglio sempre di più"
Bologna sotto 2-0 con la Fiorentina al 45', Italiano non ci sta: quattro cambi all'intervallo... Bologna sotto 2-0 con la Fiorentina al 45', Italiano non ci sta: quattro cambi all'intervallo
Bella Fiorentina nel primo tempo di Bologna, Ndour: "Abbiamo un motivo in più..."... Bella Fiorentina nel primo tempo di Bologna, Ndour: "Abbiamo un motivo in più..."
Genoa, De Rossi: "Non parlo di mercato, porto troppo rispetto ai giocatori che ci... Genoa, De Rossi: "Non parlo di mercato, porto troppo rispetto ai giocatori che ci sono"
Parma, Djuric: "Solidi in difesa. Serve più spensieratezza in attacco" Live TMWParma, Djuric: "Solidi in difesa. Serve più spensieratezza in attacco"
Parma, Cuesta: "I ragazzi si sono spremuti. Gara in crescendo, ne sono contento" Live TMWParma, Cuesta: "I ragazzi si sono spremuti. Gara in crescendo, ne sono contento"
Solo Fiorentina nel primo tempo di Bologna, Piccoli raddoppia i conti: 0-2 all'intervallo... Solo Fiorentina nel primo tempo di Bologna, Piccoli raddoppia i conti: 0-2 all'intervallo
Genoa, De Rossi: "Nel primo tempo meritavamo il vantaggio. Contento dell'attenzione... Live TMWGenoa, De Rossi: "Nel primo tempo meritavamo il vantaggio. Contento dell'attenzione difensiva"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
4 Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance
5 Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni: Castro favorito su Immobile, Kean è out
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli senza pace, Politano e Rrahmani saltano la Champions. Per Conte quasi una squadra out
Immagine top news n.1 Fiorentina a Bologna nel ricordo di Commisso. La foto della maglia commemorativa
Immagine top news n.2 Il Genoa ci prova, ma sbatte su Corvi: pareggio per 0-0 tra il Parma e i rossoblù
Immagine top news n.3 Un gol contro il 78% di possesso Juve. Dal mercato alla svolta in campo, la parabola di Mazzitelli
Immagine top news n.4 Inter, efficienza da scudetto: Lautaro-Pio Esposito show e difesa blindata
Immagine top news n.5 La Juventus sbatte sul muro del Cagliari: a Spalletti manca il centravanti
Immagine top news n.6 Addio a Commisso. Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato
Immagine top news n.7 La Juve gioca, il Cagliari vince. La Vecchia Signora esce di nuovo dalla corsa scudetto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna sotto 2-0 con la Fiorentina al 45', Italiano non ci sta: quattro cambi all'intervallo
Immagine news Serie A n.2 Genoa, De Rossi: "Non parlo di mercato, porto troppo rispetto ai giocatori che ci sono"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Djuric: "Solidi in difesa. Serve più spensieratezza in attacco"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Cuesta: "I ragazzi si sono spremuti. Gara in crescendo, ne sono contento"
Immagine news Serie A n.5 Solo Fiorentina nel primo tempo di Bologna, Piccoli raddoppia i conti: 0-2 all'intervallo
Immagine news Serie A n.6 Genoa, De Rossi: "Nel primo tempo meritavamo il vantaggio. Contento dell'attenzione difensiva"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Spezia, le formazioni ufficiali: l'ex Gyasi dall'inizio. Valoti subito titolare
Immagine news Serie B n.2 Il Modena si gode De Luca: primo gol in gialloblù alla prima da titolare
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Zampano e la prima di De Luca: Modena in vantaggio a Pescara al 45°
Immagine news Serie B n.4 Flachi sulla Samp: "Atteggiamento presuntuoso dei giocatori. Sarà dura anche quest'anno"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, idea Gunduz per il centrocampo. Il ds Fusco al lavoro per l'estate
Immagine news Serie B n.6 Empoli, caccia a un sostituto di Pellegri: piacciono Pandolfi e Moro
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Sena verso l'addio: accordo a un passo con il Campobasso
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vittorie esterne per Sambenedettese e Salernitana negli anticipi domenicali
Immagine news Serie C n.3 Livorno, Venturato: "Teniamo i piedi per terra, il nostro percorso è ancora lungo"
Immagine news Serie C n.4 Ds Pro Patria: "Bolzoni? In campo vanno i calciatori che devono cambiare in tante cose"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, Tesser: "Sono preoccupato realisticamente al di là della classifica"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, prosegue la 22ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Girelli dall'inizio. C'è Bugeja con Wullaert
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, Corelli regala il successo alla Roma: 2-1 sul Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women-Lazio, le formazioni ufficiali: Schroffenegger dal 1°. C'è Goldoni
Immagine news Calcio femminile n.4 Bertolini ricorda Commisso: "Viola Park progetto visionario. Credeva nel calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Leicester ci prova per Alisha Lehmann: avviati i contatti con il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Galli e Pandini con Viens. Clelland guida le emiliane
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)