Parma, Cuesta: "La crescita di questa squadra è tangibile, siamo tornati alle certezze"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria prestigiosa a San Siro contro il Milan. Queste le sue parole nel post gara:

Cosa la rende più orgoglioso oggi?

"Volevo lasciare un pensiero per Loftus-Cheek, mi hanno detto che si è fatto veramente male, i nostri pensieri sono con lui, speriamo possa rimettersi il prima possibile. Quello che mi piace di più è la mentalità della squadra, che sa che per raggiungere l'obiettivo deve fare ogni cosa di cui c'è bisogno. Poi c'è la capacità di miglioramento, la crescita è tangibile non solo a livello difensivo e di organizzazione ma anche offensivo. Due settimane fa dopo la Juventus avevamo preso otto gol in due gare, ora sono arrivate tre vittorie. Noi dobbiamo mantenere equilibrio, c'è tanto lavoro da fare, tanti punti da fare. La partita contro il Cagliari di venerdì è importantissima".

Contro la Juventus sembravate un po' sfiduciati, come avete creato questo spirito?

"Siamo tornati alle basi, alle certezze, a quello che ti fa sentire forte e competitivo e ti porta a far punta. Lo spirito viene fuori nelle difficoltà, bisogna saper ribaltare i momenti negativi e restare lucidi in serate come queste. Ci godiamo questa notte, non è scontato, è molto difficile vincere qui. Il Milan veniva da 24 risultati utili, hanno qualità collettiva e individuale. Noi dobbiamo continuare a migliorare, è la strada per arrivare ai risultati".

Quanto c'è di preparato sul gol di Troilo?

"Tutti i giocatori che salgono in area sono pronti per segnare, qualcuno a volte riesce a prenderla. I piazzati li prepariamo come ogni altra fase della partita, proviamo ad esser pronti per tutto quello che accade e fa parte del nostro modo di prepararci".

Keita ancora decisivo davanti alla difesa:

"Abbiamo la fortuna in rosa di avere tanta scelta, in alcune posizioni le caratteristiche sono molto diverse, abbiamo scelto Mandela perché sapevamo potesse dare tanto. Il lavoro di tutti i sei centrocampisti è stato di livello altissimo, tutti i difensori hanno avuto un livello di concentrazione incredibile, chi era davanti doveva gestire i recuperi quando avevamo il baricentro basso. Il livello è stato alto, il nostro processo non cambia, da domani prepariamo Cagliari. Speriamo di muovere sempre la classifica in avanti".