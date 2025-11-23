Lazio, Pellegrini: "Ai tifosi promettiamo di dare tutto e di morire per questo stemma"

Luca Pellegrini, terzino della Lazio, prima del match contro il Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: "Oggi giocherò col nome della mia compagna e sono convinto che sarà un'emozione fortissima. Noi scendiamo in campo nel giorno della sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne. Poi quando diventerò padre racconterò, se ci riuscirò, che emozione sarà. L'attesa è la parte più difficile. I papà sono importanti durante la gravidanza, per la vicinanza. Ma oltre a stare vicino alla mamma possono fare ben poco, è solo attesa ed è un po' straziante".

Ci sono meno tifosi del solito per la protesta contro la società. Cosa promettete anche a chi è rimasto fuori?

"Ripartire bene è fondamentale, sappiamo che non sarà facile. Promettiamo di dare tutto in campo e di morire per lo stemma che portiamo. Sono sicuro che faremo una partita seguendo questa linea guida".