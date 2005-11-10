Parma, Daffara: "Reazione da grande squadra. Abbiamo lottato contro tutto e tutti"

Ore 20.10 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del portiere crociato Giovanni Daffara al termine di Parma-Bologna.

Ore 20.59 - Inizia la conferenza

Commento sull'espulsione?

"Non è stato facile, ma abbiamo dimostrato che siamo una squadra unita. Abbiamo avuto la forza di andare contro tutto e tutti".

La parata più difficile stasera?

"Quella nel secondo tempo sul tiro di Theate".

È cambiata filosofia da quando sei al posto di Corvi. È un'indicazione del mister? Giocate con verticalità.

"Bisogna sempre vedere in base alla formazione le caratteristiche dei compagni. Ci sono partite in cui devi avere più palleggio e altre in cui devi verticalizzare. Dipende dalla partita e dai compagni. È una scelta che fai quando vai in campo e devi trovare una soluzione".

L'atmosfera nello spogliatoio? Come avete mantenuto la calma? Che avete detto a fine partita, che ha testimoniato la forza del gruppo?

"Ci siamo detti che abbiamo visto un buon Parma, abbiamo avuto la forza di reagire e non è scontato. Reagire con molte difficoltà è stato da grande squadra".