Sassuolo, Aquilani torna all'Olimpico: "Che emozione, farlo da allenatore e ne vado orgoglioso"

Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, torna all'Olimpico per la prima volta da allenatore contro la 'sua' Roma. E nel pre-partita racconta così a Dazn le sue emozioni. "Oggi è una giornata intensa di emozioni. Ho sognato l'Olimpico in tutta la mia adolescenza, ho avuto l'onore di poterci giocare e rappresentare la squadra che ho sempre tifato, è difficile da descrivere. Ci torno da allenatore e questo mi rende orgoglioso, perché vuol dire che ho fatto un percorso che mi ha portato qui. Ma poi bisogna guardare la realtà, che dice che siamo in un momento difficile, affrontiamo una squadra molto forte e quindi bisogna tirar fuori quel qualcosa che sta mancando. Dobbiamo tirarlo fuori perché la Serie A è dura".

Hai cambiato qualcosa dal punto di vista tattico.

"Sì, abbiamo deciso di cambiare qualcosina per non snaturarci troppo. Ho detto ai ragazzi di fare le cose in cui crediamo. Le partite ci stanno dicendo che gli episodi si spostano sempre dalla parte degli avversari, è determinante. Possiamo anche difenderci in undici dentro l'area di rigore, ma se ti manca il furore agonistico non c'è modulo che tenga. Va bene il modulo, va bene qualche cambio ma bisogna aumentare i giri del motore perché questo stadio te lo richiede".

Sui problemi in fase difensiva.

"Credo che una riunione e guardarsi negli occhi a volte conta più che allenarsi su una fase difensiva. Non c'è un modo per certificarla questa cosa, ma già se lo riconosciamo è qualcosa. C'è il campo, c'è il fare e non il dire. Dobbiamo avere coraggio e personalità, se vogliamo giocare servono. Per portare a casa il risultato devi aggrapparti a tutti gli scenari con le unghie e con i denti".