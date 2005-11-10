Sassuolo, Matic: "Situazione difficile, per risalire dobbiamo fare qualcosa in più"

Nemanja Matic, centrocampista centrale del Sassuolo, è stato intervistato da Sky Sport prima della sfida contro la Roma: “La situazione è un po' difficile, dobbiamo trovare la maniera di risalire. Abbiamo una squadra e uno staff forte, sono sicuro che in futuro possiamo fare qualcosa di buono per questo club".

Vi siete dati una spiegazione a questo calo?

"Quando non arrivano i risultati, non c'è solo un problema ma diverse cose. Noi giocatori dobbiamo fare qualcosa di più, oggi abbiamo una partita molto difficile però il calcio è così".