Roma, Ndicka: "Col Sassuolo gara importantissima. Quando giochi tanto non controlli tutto"

Evan Ndicka, difensore della Roma, prima del match contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di DAZN: "Partita importantissima per noi, vogliamo finire bene questa serie di partite.

Cos'è successo nel secondo tempo contro il Manchester United?

"Sono partite difficili, è stata una partita aperta e può succedere. Ora pensiamo a prendere i tre punti col Sassuolo".

Cosa c'è da migliorare? Avete prodotto tanto in ogni partita, anche quando non avete vinto.

"Quando hai tante partite non si può controllare tutto".