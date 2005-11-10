Roma, Ndicka: "Col Sassuolo gara importantissima. Quando giochi tanto non controlli tutto"
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 20:29Serie A
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07.11.2026 20:29Serie A
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Evan Ndicka, difensore della Roma, prima del match contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di DAZN: "Partita importantissima per noi, vogliamo finire bene questa serie di partite.
Cos'è successo nel secondo tempo contro il Manchester United?
"Sono partite difficili, è stata una partita aperta e può succedere. Ora pensiamo a prendere i tre punti col Sassuolo".
Cosa c'è da migliorare? Avete prodotto tanto in ogni partita, anche quando non avete vinto.
"Quando hai tante partite non si può controllare tutto".
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