Bologna, Orsolini: "Vedo una squadra matura. Europa? Volerei basso..."

Ore 20.10 - Tra pochi minuti la conferenza stampa dell'esterno rossoblu rossoblu Riccardo Orsolini al termine di Parma-Bologna.

Ore 20.38 - Inizia la conferenza.

Vittoria meritata ed esame di maturità.

"Non era facile, se qualcuno pensava che il Parma avrebbe mollato si sbagliava. Sapevamo era una squadra che ci poteva mettere in difficoltà sui calci piazzati e infatti sono riusciti a riaprirla e hanno dato brividi nel finale. Siamo stati bravi a fare la nostra partita, abbiamo cambiato tanto anche durante la gara. Davanti abbiamo variato tanto nella ripresa. Una partita che ha dimostrato che siamo squadra, non molliamo e riusciamo a capire i momenti dove affondare, tenere la palla... Una squadra adulta: all'inizio eravamo acerbi e senza capire i momenti. Adesso siamo cresciuti tanto. Sto cominciando a rivedere il Bologna che conoscevo. Sono contento perché abbiamo dato un segnale che non molliamo".

Il Bologna adesso tornerà a puntare all'Europa?

"Non lo so... per come si era messa qualche tempo fa volerei basso! Mi piacerebbe pensare a giocare ogni partita pensando di poterla vincere e fare i calcoli il più tardi possibile. Quando ti fai prendere dall'acquolina poi senti frenesia e non ti porta sempre benefici. Serve una squadra umile, voglio fare i complimenti a tutti, anche chi non ha giocato si sta allenando da Dio e aiuta anche chi gioca. Importante ritrovare il gruppo e riposarsi anche, abbiamo qualche giorno di riposo".

La sosta blocca questo flusso?

"Ti do ragione al 50 e 50. La sosta passata serviva ad assimilare tanti concetti del mister, dovevamo capire anche la sua routine, quindi quella sosta ci ha aiutato. Questa sosta ci serve per consolidare il lavoro e ricaricare le energie, in queste settimane spero recupereremo gli infortunati. Per il resto dobbiamo continuare così, la strada è quella giusta, ci sono i risultati, l'ossatura e la personalità della squadra devono rimanere per tutta la stagione. Sono contento di come la squadra sta reagendo".

Come stai a livello energetico? Quanto ti hanno frenato gli infortuni? Dualismo con Bernardeschi come lo vivi?

"Adesso sto meglio, non è stato un inizio semplice al di là dei risultati. Infortuni borderline che mi ha tenuto lontano, sono rientrato e poi mi sono fatto male dall'altra parte. Sto tornando, non avevo i 90 minuti, il mister cercava di gestirmi meglio per non commettere lo stesso errore di Lecce. Stiamo cercando di dosare il minutaggio. Devo fare lavoro specifico per prevenire questi infortuni. Bernardeschi? Non è poco che giochiamo insieme, sapete la situazione. Sono contento perché Bernardeschi è un giocatore d'esperienza e che possa ricoprire più ruoli. Oggi ha giocato a destra e sinistra, è più duttile di me, io non posso ricoprire tutti quei ruoli, non lo farei bene come lui. Non vedo un dualismo, ma sana competizione, sappiamo tutti che siamo due ragazzi intelligenti, sappiamo riconoscere i momenti e non ci sono problemi con lui, anche sul rigore abbiamo parlato. Possiamo tornare entrambi utili alla causa, poi sceglierà il mister che mettere. Cavoli suoi!".