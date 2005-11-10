Roma, Ndicka: "Sassuolo squadra tosta, facciamo il massimo ma non sarà facile"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:38Serie A
autore Marco Pieracci
07.11.2026 20:38Serie A
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Evan Ndicka, difensore centrale della Roma, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro il Sassuolo: “Facciamo il massimo, non sarà facile perché il Sassuolo è una squadra tosta ma metteremo tutto in campo".
Come ti spieghi le ultime rimonte subite in Champions?
"Abbiamo giocato contro Real Madrid e Manchester United, non so cosa dire: sul campo tutto va veloce. Speriamo di non fare la stessa cosa la prossima volta".
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