Parma, il punto di Cuesta: "Benedyczak e Ondrejka stanno meglio. Bernabé disponibile al 100%"

In vista del match tra Parma e Inter, il tecnico dei padroni di casa Carlos Cuesta ha toccato vari temi in conferenza stampa. Queste le sue parole sulla situazione in infermeria: "Benedyczak, Ondrejka e Delprato stanno meglio, ma in passato giocatori hanno avuto meno minuti in allenamento e ora possono avere più fatica in partita. Dobbiamo valutare tutti singolarmente. Vedremo domani in funzione di come stanno. Bernabé è disponibile al 100%".

Quali sono state le difficoltà più grandi?

"Ci sono tendenze molto marcate nel campionato, sia a livelli di densità che a livello di uomini. Sicuramente nelle prime settimane quando abbiamo dovuto affrontare le ultime, quindi i blocchi bassi, abbiamo fatto un po' fatica. Adesso il focus è diventare una squadra più completa possibile, abile ad attaccare in ogni scenario e a fare punti".

Forse è mancata imprevedibilità, anche per mancanza di certi giocatori come Oristanio e Ondrejka?

"Sicuramente hanno caratteristiche particolari, ma abbiamo anche altri giocatori che ci possono dare tantissimo. Noi stiamo provando, dentro un'organizzazione stabile, ad adattare ognuno al massimo, affinché il suo percorso possa aiutare la squadra a crescere e ad avere un impatto forte".

Estevez è in scadenza di contratto, è importante per la società?

"Sì assolutamente. Dal momento in cui il Parma ha nella sua rosa un giocatore, quello è importante. Ci dà tantissimo, ci aiuta dentro e fuori dal campo, il suo contributo è stato importante e sono convinto che lo sarà ancora".

