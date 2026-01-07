Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco una furia, Pio certezza, Pellegrino sparisce

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
ieri alle 23:02Serie A
Daniele Najjar

Finale: Parma-Inter 0-2

PARMA (a cura di Tommaso Rocca

Corvi 6 - Un paio di interventi decisivi, in particolare su Bisseck, dove con l’ausilio della traversa tiene a galla i suoi. Sorpreso però sul suo palo dal tiro di Dimarco, da posizione molto ravvicinata.

Britschgi 5 - Serata storta per il laterale svizzero. Ci mette corsa e sacrificio, ma è troppo impreciso e si perde in un fazzoletto. Pesa la dormita sul primo gol: Dimarco legge prima la situazione ed è lesto ad anticiparlo.

Delprato 6 - Ha l’arduo compito di limitare gli attaccanti dell’Inter, ci mette astuzia e riesce a fare il possibile, vincendo diversi duelli sui tanti traversoni.

Circati 6 - Conferma l’ottimo stato di forma, facendo a sportellate con gli attaccanti e provando a contenere gli insidiosi movimenti di Lautaro e Esposito. Graziato in occasione del gol annullato a Bonny.

Valeri 6 - Nonostante la pressione dell'Inter, riesce comunque a proporsi in avanti con insistenza mettendo un paio di traversoni interessanti. Dai suoi piedi nasce l'occasione di Ondrejka.

Bernabé 5,5 - Un paio di verticalizzazioni per i compagni, ma nemmeno quando Cuesta prova a concedergli più libertà riesce ad incidere. Solo lavoro di sacrificio, poco altro da segnalare. Dal 75’ Estevez sv

Keita 6,5 - Primo tempo di autorità in mezzo al campo, dove riesce a recuperare tanti palloni e tamponare su tutto il fronte difensivo. Finisce in riserva nel finale. Dall’86’ Cremaschi sv

Sorensen 6 - Solita prova di corsa e sacrificio per il centrocampista danese, che nel finale è uno dei pochi ad avere le ultime energie per andare a caccia del pareggio.

Oristanio 5,5 - Si sacrifica in ripiegamento, ma quando attacca è poco ispirato. Perde quasi tutti i corpo a corpo e non riesce a creare superiorità. Dal 62’ Almqvist 5,5 - Le sue accelerazioni non creano problemi alla difesa dell’Inter, poco concreto.

Ondrejka 6 - Ha sui piedi l’occasione del vantaggio, ma il tiro che si stampa sull’incrocio è lo specchio di un periodo delicato. Oggi rimane tra i più ispirati in avanti. Dal 62’ Ordonez 5,5 - Il suo ingresso è per alzare i giri del motore in mezzo al campo, l’argentino però si vede poco.

Pellegrino 5,5 - Nel primo tempo si sacrifica per i compagni, lavora bene spalle alla porta e riesce anche a smistare con discreta qualità. Crolla nella ripresa, perde tutti i duelli e sparisce nella nebbia. Dal 75’ Cutrone sv

Allenatore Carlos Cuesta 5,5 - L'Inter costruisce di più nel primo tempo, ma il Parma riesce ad affacciarsi in avanti e a gestire qualche pallone nella metà campo avversario. Lo stesso non si può dire della ripresa, quando nemmeno i cambi mettono in partita un Parma senza più spunti.

---

INTER (a cura di Daniele Najjar)

Sommer s.v. - Ondrejka gli fa venire un bello spavento colpendo l'incrocio dei pali da pochi passi, al volo. Per il resto è spettatore non pagante di una gara che l'Inter controlla per quasi tutti i 90 minuti.

Bisseck 7 - Prova solita, con una giocata nella quale si vede sempre di più specializzarsi come quella della botta da fuori che trova la grande risposta di Corvi, che gli manda il tiro sulla traversa.

Akanji 7 - Solita autorevolezza nel gestire la situazione là dietro, nonostante un Pellegrino che si sa difendere bene con la sua grande capacità di difendere la palla e far salire la squadra.

Carlos Augusto 6,5 - Prova nella quale è chiamato a fare il minimo sindacale difensivamente, dopo un inizio da battaglia. Partecipa attivamente alla manovra offensiva dando supporto a Dimarco.

Luis Henrique 6 - Segnali sì, qualcuno ne manda. Disciplinato, parte con coraggio con un paio di spunti, uno dei quali porta ad un tiro di Bisseck che finisce sulla traversa, poi si vede sempre meno. L'impressione è che serva meno timidezza, oggi ha cercato di scrollarsela di dosso, ma per poco tempo. (Dall'84' Acerbi s.v.).

Sucic 6 - Difficile dare un giudizio compiuto in un voto. Vive una gara di alti e bassi: dapprima sembra fuori dal gioco, poi è protagonista di belle giocate e sfiora il gol con una gran botta. Nel miglior momento, si divora il 2-0. Sicuramente c'è, non la sua miglior gara comunque. (Dal 69' Zielinski 6 - Ormai è una garanzia di geometrie pulite e giocate sicure: ingresso che aumenta la capacità di controllo del pallone dell'Inter).

Calhanoglu 6 - La condizione cresce di partita in partita, è sempre lui il riferimento di una squadra che controlla per larghi tratti la gara. Da aggiustare la mira: ha più di una chance per concludere a modo suo dai 20 metri, ma ha poca fortuna. (Dal 69' Barella 7 - Assist facile per Bonny: gol annullato. Allora ne fa uno decisamente più complesso per Thuram).

Mkhitaryan 6,5 - Non essere intoccabile può fargli bene. Uno come lui non si fa scalfire dalla concorrenza, anzi sembra fresco e voglioso di lasciare il segno. Sfiora il gol oltre a correre molto.

Dimarco 7 - Scatenato a sinistra fin dal primo minuto, oggi è in formato sforna-cross per i compagni, tutti di qualità. Il gol è meritato e arriva perché va subito in maniera convinta su un pallone vagante in area di rigore.

Lautaro Martinez 6 - Attivo, presente, lottatore. Sulla specialità della casa, il colpo di testa, oggi ha il mirino un po' arrugginito. Lautaro c'è, solo non graffia, stavolta. (Dall'84' Bonny s.v. - Entra e segna, ma il Var gli nega la gioia).

Pio Esposito 6,5 - Ce la mette sempre. Cosa? La voglia, così come la gamba: si veda nel contrasto che porta al gol di Dimarco. Poi sponde e qualche squillo dalle parti di Corvi, che però è attento. Sta diventando una vera certezza. (dal 79' Thuram 6,5 - Prima la sponda per Barella sul gol poi annullato a Bonny: aveva toccato con il braccio. È freddo e lesto nel raccogliere il lancio di Barella per mettere in ghiaccio la partita).

Allenatore Cristian Chivu 7 - Sarà vero che ancora una volta l'Inter ci mette troppo a chiudere una gara che meriterebbe di vincere con un risultato più ampio, ma questo 2-0 non sembra mai in discussione. Unico brivido l'incrocio dei pali colto da Ondrejka, per il resto indovina tutte le mosse.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro dall'estate e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
