TMW Parma-Pisa è anche Cuesta contro Hiljemark: si sfidano gli allenatori più giovani in Serie A

Ancora qualche ora e al Tardini andrà in scena una sfida molto delicata per gli equilibri dell'ecosistema corsa per la salvezza, quella tra Parma e Pisa, match del sabato pomeriggio per la 34^ giornata di Serie A e che potrebbe portare alla retrocessione dei toscani in caso di sconfitta. Non immediatamente, perché ci sarebbe bisogno poi anche della vittoria del Lecce a Verona contro l'Hellas nella sfida serale delle 20:45 per decretare a quel punto la doppia caduta dei nerazzurri e dei gialloblù, per quanto la situazione appaia comunque chiara e definita.

Parma-Pisa sarà tra le altre cose anche una sfida all'insegna della gioventù, visto che si affrontano i due allenatori più giovani nel panorama della Serie A attuale. Il più giovane in assoluto guida la squadra di casa, è lo spagnolo Carlos Cuesta. Classe '95, con trascorsi di alto livello in staff tecnici di alto rango (dalla Juventus fino ad arrivare all'Arsenal con Arteta), Cuesta ha smentito i critici e i sospettosi di avere di fronte a sé l'ennesimo 'filosofo in divenire' del mondo del calcio e invece sottoposti a una sorta di Cura Ludovico del pallone, che ha visto un Parma non molto spettacolare sul piano del gioco ma tremendamente concreto.

Siede invece sulla panchina del Pisa lo svedese Oscar Hiljemark, di tre anni più 'anziano' rispetto a Cuesta. Già conosciuto dal pubblico italiano per i suoi trascorsi da calciatore tra Palermo e Genoa, ha sostituito Gilardino a febbraio ma nelle 10 partite sotto la sua guida è arrivata una sola vittoria, un pareggio e ben otto sconfitte. Per lui ancora cinque partite, poi sarà tempo di salutare la Serie A.