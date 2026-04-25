Un Padovano scatenato, finale sorprendente per l'unica volta in A di Parma-Pisa

Nell’ultimo turno di campionato, il Parma ha ritrovato il dolce sapore della vittoria dopo sei partite senza i tre punti. Un successo che, di fatto, ha sancito la salvezza dei ducali. Salvezza che potrebbe diventare matematica in caso di vittoria quest’oggi.

Per contro il Pisa è virtualmente in Serie B dopo l’ultima sconfitta subita in casa ad opera del Genoa, ma soprattutto dopo otto ko nelle ultime nove gare. Da quando c’è Hiljemark in panchina, la formazione nerazzurra ha ottenuto solo quattro punti in dieci partite.

Otto vittorie contro cinque, da qui il Parma riparte contro il Pisa. Ci riferiamo a partite di campionato giocate in Emilia in tutte le categorie del calcio professionistico italiano. Però c’è una curiosità: l’unica partita disputata al Tardini in A…l’ha vinta il Pisa. Il 24 marzo 1991 I nerazzurri andarono avanti addirittura per 3-0 grazie ad una doppietta di uno scatenato Padovano e alla rete di Neri. Grazie a Brolin e Melli i gialloblu si rifecero sotto ma non riuscirono a completare la rimonta.

Con 60 gol al passivo, il Pisa ha la peggior difesa del torneo. In pratica i toscani è come se partissero sotto 2-0 tutte le gare. Non è un caso che abbiano chiuso solo cinque partite senza subire reti (ultimo posto anche in questa classifica col Verona).

Un fattore che accomuna Parma e Pisa è la scarsa propensione ad andare in gol. 24 le reti realizzate da entrambe in Serie A. Peggio però ci sono Verona con 23 e Lecce con 22.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

17 incontri disputati

8 vittorie Parma

4 pareggi

5 vittorie Pisa

27 gol fatti Parma

17 gol fatti Pisa

LA PRIMA SFIDA A PARMA33° giornata

1946/1947 Serie B Parma vs Pisa 2-1,

L’ULTIMA SFIDA A PARMA

2023/2024 Serie B Parma vs Pisa 3-2, 25° giornata