De Roon e il dito medio ai tifosi della Roma nel 2023: "Sono sulla buona strada per farmi perdonare"

Il centrocampista della Roma, Marten De Roon, ha preso la parola al fianco di mister Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa pre-Manchester United. Tra i vari argomenti trattati, l'ex Atalanta ha commentato anche il suo inserimento progressivo nello spogliatoio giallorosso. Di seguito le sue parole in merito.

De Roon e l'inserimento a Roma

Sei sulla buona strada per farti perdonare dai tifosi della Roma?

"Sono sulla buona strada, le prestazioni sono sempre quelle che contano. Ma mi ha fatto piacere essere applaudito quando sono uscito col Cagliari. I fatti dimostrano sempre quello che vali".

Come ti stai trovando alla Roma? L’Atalanta ha rinunciato troppo presto a te?

"Io sto bene. Da quando sono arrivato mi serviva ritrovare ritmo e condizione fisica, l’abbiamo messa a posto durante la sosta. Lo staff e il gruppo mi hanno accolto benissimo, sapevo che potevo ancora contribuire e son contento di come sta andando".

Cosa successe nel 2023 tra De Roon e i tifosi della Roma

Marten de Roon ha un conto in sospeso con i tifosi della Roma per un episodio risalente all’aprile 2023. Dopo una vittoria dell’Atalanta contro i giallorossi, il centrocampista pubblicò infatti sui social una foto con il dito medio accompagnata dalla frase: "Quando le tue radici calcistiche sono a Rotterdam e batti la Roma", scatenando comprensibilmente le polemiche tra i sostenitori romanisti.