Parma, Sierro: "Vogliamo tenerci le note positive. Bernabé? Capita a tutti di sbagliare"
autore
Francesco Servino
Francesco Servino
ieri alle 23:52Serie A
autore Francesco Servino
28.10.2026 23:52Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il centrocampista del Parma Vincent Sierro ha parlato a DAZN dopo lo 0-0 contro l'Udinese: "Partita importante per noi e per loro. C'era molta tensione. Possiamo migliorare, ma vogliamo tenerci le note positive, il clean sheet. Abbiamo mostrato solidità: tutti hanno lavorato bene, non abbiamo segnato, ma ci prendiamo il positivo".
Cosa avete detto a Bernabé?
"Solo chi tira può sbagliare, fa parte del calcio. Si è preso la responsabilità e non succede niente. Dobbiamo continuare, la prossima volta lo segnerà sicuramente".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:22 Serie A
Marelli su Venezia-Inter: "C'era fuorigioco, ma Augusto-Sohm è fallo. Il VAR è nato per questo"
00:15 Serie A
Inter, Diouf: "Contro certe squadre a volte va così, serviva gestire anche le energie"
00:13 Serie A
Juventus, Spalletti: "I giocatori sono questi ma la rigiocherei così. Woltemade? Ecco cosa ho pensato"
00:12 Serie A
Mbangula come Batistuta: erano 28 anni che il Milan non subiva una tripletta a San Siro in A
00:10 Serie A
Udinese, Runjaic sul contatto Troilo-Davis: "Avrebbe potuto fischiare un rigore anche a noi"
00:08 Serie ATMW
TMWSpalletti ha detto esattamente le stesse cose di Bremer: Juve, così è preccupante
Ieri
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi