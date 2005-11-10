Parma, Sierro: "Adesso abbiamo più fiducia. Bernabé? Capita a tutti di sbagliare"

Ore 20.45 - Tra pochi minuti la conferenza stampa del centrocampista crociato Vincent Sierro al termine di Parma-Udinese, gara valevole per la 9° giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWEB.com.

Ore 21.16 - Inizia la conferenza.

Il mister ti aveva chiesto particolare attenzione al gioco aereo?

"Sapevamo che oggi era una partita importante per entrambe le squadre. Andava affrontata conmolta attenzione. A volte si gioca più lunghi, fa parte del calcio il duello aereo per aiutare la squadra. Il mister ci chiede di dare il massimo per aiutare i compagni".

TMW - A che punto è il tuo inserimento in squadra? Cosa manca per poter avere una manovra migliore?

"Dopo tre sconfitte consecutive c'era sicuramente tensione in squadra. Manca un po' di fiducia, la squadra è giovane. Abbiamo bisogno di più tranquillità nel gioco. Questo arriva anche con le diverse partite: oggi era importante fermare la serie di sconfitte, volevamo vincere al Tardini, questo ci avrebbe dato energia positiva e tranquillità nel gioco. Quello che vogliamo nel campo è essere più tranquilli nel gioco e superare gli avversari. Sappiamo e vogliamo migliorare e lavoreremo per questo".

Oggi eri il più esperto in campo. Hai detto qualcosa a Bernabé dopo l'errore?

"Gli ho detto che solo quelli che tirano sbagliano. Negli anni è successo anche a Messi, succede a tutti. Si è preso la responsabilità contro un portiere molto alto e non è facile fargli gol, soprattutto con questa tensione. Non deve perdere la fiducia e la prossima volta lo tirerà. Lui era deluso, li ho sbagliati anche io e quando sbagli non sei mai contento. Io mi prendo il positivo della sua partita, di come ha gestito la palla. Capita di sbagliare".

Quanto vi pesa psicologicamente la posizione in classifica? Vi siete dati una spiegazione sui pochi gol?

"Dopo tre sconfitte, ora abbiamo preso un po' di fiducia. Vogliamo stare più nella metà campo avversaria e dominare l'avversario con la palla. Abbiamo avuto buoni momenti e altri più complicati dove abbiamo lavorato tutti insieme. Questo è positivo ed è importante conservarlo. Non abbiamo subito gol ed è molto importante dopo le ultime partite. Vogliamo migliorare e crescere e questo si fa solo con un buon lavoro in campo. Serve tranquillità e fiducia con la palla. Con la nostra mentalità e con il mister miglioreremo. Vogliamo punti nelle prossime partite".

Ore 21.20 - Termina la conferenza.