Amuleto Strefezza, con lui in campo per il Parma sono solo vittorie. E la salvezza è dietro l'angolo

Col successo di ieri a San Siro contro il Milan, il Parma ha inanellato la terza vittoria consecutiva dopo quelle già pesantissime con Bologna e Verona. Un filotto che ha disegnato una classifica serena per gli uomini di mister Cuesta, in vista di questo finale di stagione.

Tre sfide, quelle delle ultime settimane, che hanno in comune la presenza in campo di uno dei rinforzi del recente mercato invernale, ovvero Gabriel Strefezza. L'ex Como, rientrato in Italia dopo i 6 mesi in Grecia con l'Olympiacos, si è subito inserito nelle dinamiche di squadra del Parma e senza troppe difficoltà ha dato il suo contributo. Magari non in termini numerici, assist e gol non sono ancora arrivati, ma con esperienza e giocate di qualità alta.

In questi tre successi filati che hanno avvicinato in modo decisivo il Parma all'obiettivo stagionale il classe '97 è stato sempre in campo, due volte dall'inizio e una a gara in corso (la prima col Bologna). "Parma era il contesto giusto per tornare in Italia", ha spiegato nei giorni scorsi il diretto interessato. Evidentemente ha proprio ragione, con Cherubini e tutta la dirigenza crociata che ora si possono godere un colpo arrivato in sordina ma già fondamentale per il cammino della squadra di Cuesta.