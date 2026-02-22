Parma, Strefezza: "Festa incredibile nello spogliatoio, non è da tutti vincere a San Siro"

Il Parma sbanca San Siro e conquista una vittoria pesantissima in ottica salvezza, oltre che di grande prestigio. Gabriel Strefezza ha commentato questa vittoria ai microfoni di DAZN: "E' stata un'emozione bellissima, anche per me. E' la mia prima vittoria a San Siro contro il Milan, è stato bellissimo anche a livello personale. Nello spogliatoio c'è stata una festa incredibile nello spogliatoio, non sono in tanti a venire qua e vincere. E' stato molto bello, ora ci godiamo questa serata e da domani pensiamo alla partita contro il Cagliari che è molto importante per noi".

Tre partite nove punti, se fossi arrivato prima dove sareste?

"Non lo so nemmeno io (ride, ndr), sono contento che abbiamo fatto nove punti in queste tre partite. Dobbiamo continuare così, non dobbiamo mollare niente, è solo l'inizio. Avanti per la nostra strada, lavoriamo tutti i giorni bene e godiamoci queste partite".

In cosa sei cresciuto nell'esperienza in Grecia?

"Sono cresciuto mentalmente, giocare la Champions contro grandi campioni comporta questo, è stata un'emozione bellissima. Sono arrivato qui in una squadra giovane, mi sento di avere l'esperienza per aiutare i ragazzi della squadra, dare il mio meglio per loro. Stiamo facendo bene, continuiamo così".