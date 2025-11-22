TMW Parma, tifosi presenti al Mutti Training Center per caricare la squadra: le immagini

Clima di grande entusiasmo questa mattina al Mutti Training Center, dove numerosi tifosi del Parma si sono radunati per sostenere la squadra in vista della trasferta di Verona. I sostenitori, armati di bandiere e cori, hanno voluto far sentire la propria vicinanza ai giocatori prima della partenza, trasformando la seduta di rifinitura in un momento di forte forte carica in vista della gara di domani, in programma nel lunch match delle 12:30.

Come arriva il Parma

Al rientro dalla sosta, mister Carlos Cuesta dovrà ancora vedersela con i molti infortuni che hanno colpito il Parma in questo inizio di stagione. Ultimo, ma non per importanza, quello capitato a Zion Suzuki, che costringerà per la prima volta in stagione il tecnico maiorchino a un cambio tra i pali. Molto probabile dunque la presenza di Edoardo Corvi, in vantaggio su Rinaldi e con il trasferimento di Vicente Guaita ancora da perfezionare. Nessun cambio invece relativamente al modulo, con l’ormai consueto 4-4-2 ibrido. Buone notizie per quanto riguarda la difesa, con il probabile rientro di Valeri sulla sinistra. A completare il reparto saranno capitan Delprato a destra e al centro Valenti e Troilo, quest’ultimo in vantaggio su Ndiaye.

Sulla linea mediana ci sarà anche il rientro di Ordonez dalla squalifica, con l’argentinto che affiancherà Keita. Sulle fasce fiducia a Bernabé sulla sinistra, mentre a destra potrebbe avanzare Britschgi, dopo il doppio assist nella gara contro il Milan. Cuesta rimane anche in attesa di novità relative ai recuperi di Oristanio e Almqvist, mentre sembra sicuro il ritorno Ondrejka, anche se solo per la panchina. Nessun dubbio invece relativamente all’attacco, dove sarà confermato il tandem Pellegrino-Cutrone. (da Parma, Edoardo Mammoli)