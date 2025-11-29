Live TMW Parma, Valeri: "Partita difficile. Devi prendere spunti e lavorarci per migliorare"

L'esterno crociato Emanuele Valeri in conferenza stampa al termine di Parma-Udinese.

Ore 17.54 - Inizia la conferenza stampa.

Sensazioni per il rientro da titolare?

"Buone, ho fatto minuti importanti col Milan. Tornare titolare mi dà molta forza, per ora sto bene quindi va bene".

Partita difficile, non siete riusciti a trovare occasioni importanti.

"Abbiamo sofferto molto la loro fisicità. Hanno portato la gara dalla loro parte. Nel secondo tempo siamo entrati meglio, poi l'espulsione ha condizionato la partita. La squadra comunque non ha mollato e questa cosa ci fa bene".

Perché questa squadra non trova continuità?

"Non è semplice, c'è da lavorare tanto in settimana. L'avversario oggi era tanto strutturato, noi abbiamo fatto il loro gioco, non abbiamo la stessa fisicità. Dobbiamo fare tesoro di ciò, questa gara deve insegnarci qualcosa e la prossima volta magari porti a casa un punto o una vittoria".

Si parla di percorso di crescita. A che punto siete?

"A livello di impegno, quello non è mai mancato. Dipende anche dalle partite, ci sono incidenti di percorso così come ci sono le vittorie. Devi portarti spunti a casa e lavorarci. Siamo la squadra più giovane del campionato, il percorso è complicato così come lo era l'anno scorso".

Sogna la Nazionale? Pochi italiani in campo.

"La nazionale è un mio sogno, ora però penso al Parma, sono appena rientrato e voglio recuperare al meglio. Se dovesse arrivare la chiamata sarei contento. Sui pochi italiani, è così in ogni squadra, c'è da lottare tanto. I ragazzi qua a Parma sono tutti bravi, anche chi viene dall'estero lavora e si impegna, andiamo avanti sulla nostra strada".

Ore 17.59 - Termina la conferenza stampa.