Prima partita di Europa League che la Juventus non vince: con il Rennes finisce 2-2

Terminato il match dello Stadium, la Juventus evita la sconfitta ma non trova il guizzo per vincere: la sfida contro il Rennes valida per la 3^ giornata della Fase Campionato di Europa League finisce con il risultato di 2-2.

Celik illude, Al-Taamari e Dia sorpassano

Alla lettura delle formazioni ufficiali, trovano conferma le indiscrezioni sulla Juventus che passa a 3-5-2 su richiesta dello spogliatoio: Kolo Muani e Woltemade giocano assieme. A Spalletti serve una vittoria per scacciare le voci e il modo in cui entra nella partita la sua squadra incoraggia. Al 5', infatti, Celik segna l'1-0 su assist di Woltemade. Il Rennes però dà battaglia e in dieci minuti costruisce il pari, con Al-Taamari che brucia Gatti e di testa riequilibra la sfida. Dopo l'1-1, partono i brusii dei tifosi bianconeri. Alla mezz'ora McKennie sfiora il sorpasso, fermato da Samba prima e dal legno poi, ma nel finale di primo tempo ecco la doccia fredda. Douglas Luiz tocca di mano un tiro di Nagida e manda Dia dal dischetto: l'ex Lazio spiazza Vicario dal dischetto e trova l'1-2 con cui finisce il primo tempo.

Riscossa Juve nella ripresa: vittoria sfiorata

A inizio ripresa c'è subito un cambio nella Juve. A sorpresa, perché Spalletti toglie l'autore del vantaggio Celik e inserisce Kalulu: per il turco c'è stato un problema alla coscia. Il Rennes fisiologicamente comincia ad abbassarsi, prende campo la Juventus, che si sbilancia anche con le sostituzioni. Ed è un subentrante, Nico Gonzalez, a procurare il rigore che Woltemade (migliore dei bianconeri in campo) trasforma al 67', senza calciare al meglio. Ci sarebbe spazio anche per il contro-controsorpasso bianconero: appena prima del recupero un altro alzatosi dalla panchina, Lucumi, segnerebbe il 3-2 ma viene annullato per fuorigioco. Si ferma la serie di successi in Europa League della Juventus, comunque ancora imbattuta.

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