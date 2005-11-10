Pasalic diventa "Super Mario" anche in Europa: numeri da capogiro per il capitano atalantino

Questa Atalanta per riprendersi deve ripartire dai suoi leader, e uno di questi è sicuramente Mario Pasalic: titolare in pianta stabile (infortuni a parte) a centrocampo, è pronto a dare una mano con l'esperienza e la personalità. Il numero 8 non si tira indietro: così come in Europa, anche in Conference League sta scrivendo pagine importanti dal punto di vista statistico con la maglia nerazzurra addosso.

“Super Mario” a caccia di record

Mario Pasalic è ormai un simbolo per l'Atalanta ed è un po’ il Lewis Hamilton della Dea: sempre a caccia di record. Ad oggi, infatti può vantare di essere il secondo giocatore nerazzurro più presente nelle competizioni UEFA (preceduto solo da Marten de Roon) e il primo per gol segnati in Europa, primato condiviso con Luis Muriel.

Onnipresente anche in Europa

Inoltre le cinque presenze in Conference League, unite a quelle accumulate in Europa League, lo pongono a sole 6 lunghezze dal record complessivo dell'olandese in questa speciale classifica. Nel mezzo restano la consueta classe e leadership: come è sempre in prima fila per quanto riguarda i record e la storia, lo è anche nei momenti di difficoltà, con l'obiettivo di mettere il bene dell’Atalanta davanti a tutto.