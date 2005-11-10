Pasalic, il croato scalpita per Atalanta-Venezia (con un record dalla sua parte)

Si è parlato molto in queste settimane di un’Atalanta che deve trovare una sua identità, a fronte della personalità che la squadra deve tirare fuori facendo tesoro anche dei suoi senatori. Uno su tutti è sicuramente Mario Pasalic che, nonostante il minutaggio assai ridotto nelle ultime tre gare, rimane un giocatore importante la cui esperienza e capacità di essere decisivo possono aiutare la squadra nerazzurra a voltare pagina. Nel mezzo un record non indifferente a consolidamento di tale tesi.

Contro il Venezia un “Super Mario” goleador

L’Atalanta si appresta ad affrontare il Venezia in una gara fondamentale per morale, classifica e il nuovo ciclo con Maurizio Sarri. Proprio contro i veneti spicca lo stesso Mario Pasalic, che può vantarsi di essere il miglior marcatore in assoluto di questo match con ben 5 reti spalmate tra il 2021 e il 2025 considerando campionato e Coppa Italia: tra cui spicca addirittura una tripletta proprio in casa. L’ultimo gol segnato ai danni dello stesso Venezia risale al 20 ottobre 2024, in quello che fu uno 0-2 considerando anche la rete di Mateo Retegui. Un record a favore del trequartista croato, sulla quale impronta all’interno del match dipenderanno anche quelle che saranno le scelte di Maurizio Sarri.