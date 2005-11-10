Atalanta, buona la prima in Conference: Elmas, Raspadori e Scamacca firmano il 3-1 col Pafos

Buona la prima per l'Atalanta in Conference League, che supera alla New Balance Arena i ciprioti del Pafos per 3-1. Succede tutto nel primo tempo, con Elmas che la sblocca dopo meno di un minuto prima del raddoppio di Raspadori al 18' e del tris di Scamacca al 44'. Sarri può sorridere per la vittoria - la seconda consecutiva - che vale molto anche in termini di differenza reti. L'unica nota stonata, però, arriva tanto per cambiare dall'infermeria: al 20' il tecnico toscano ha perso per infortunio muscolare Raspadori, uno stop che, in attesa degli esami approfonditi, lo terrà fuori quasi certamente dal prossimo match di campionato contro il Milan.

Tris nel primo tempo e gara in ghiaccio

Come visto lunedì contro il Venezia, anche stasera all'Atalanta è bastato un tempo per mettere in archivio il match, chiuso in vantaggio per 3-0. La Dea sblocca la gara dopo 50 secondi grazie al primo gol in nerazzurro di Elmas, bravo a sfruttare il suggerimento di Raspadori e il velo di Scamacca che gli lascia un'autostrada. Questi ultimi due sono gli altri protagonisti delle reti bergamasche. Al 18' Zalewski si guadagna un rigore che Raspadori è glaciale a trasformare. Poco prima della fine del primo tempo Scamacca sguscia tra le maglie larghissime della difesa cipriota, si presenta a tu per tu con Majecki e non sbaglia.

Il gol di Biel come unico neo del match

La ripresa viene amministrata senza troppi affanni e probabilmente con un occhio già rivolto a domenica e alla trasferta di San Siro contro il Milan. I padroni di casa vanno vicini al poker in un paio di occasioni con Zalewski e De Ketelaere ma nel finale arriva il gol della bandiera del Pafos: Biel controlla in area e calcia di prima intenzione trovando un Carnesecchi non perfetto.

Sarri perde anche Raspadori

Da Bergamo, però, non arrivano soltanto belle notizie. In occasione del rigore del 2-0, infatti, Raspadori si è infortunato e ha immediatamente chiesto il cambio a Maurizio Sarri, che al suo posto ha messo De Ketelaere. La prima diagnosi per il calciatore classe 2000 è di un risentimento muscolare alla coscia destra, anche se gli esami più approfonditi verranno eseguiti domani. Quasi certamente per lui niente trasferta a San Siro contro il Milan (in programma domenica 18 alle 18:00), con Sarri già costretto a fare a meno di Kessie, Bellanova, Scalvini, Hien e Kossounou.