Tomori supera l'esame al rientro da titolare. È pronto a diventare un elemento chiave

È come se non fosse stato mai escluso, Fikayo Tomori. Il difensore del Milan non giocava una partita ufficiale dal 24 maggio, nella nefasta partita contro il Cagliari che è costata al Milan la Champions League. Quest'estate Amorim lo aveva provato nel pre-campionato, dandogli spazio nelle prime due amichevoli contro Celtic e Inter, gare che evidentemente non hanno convinto l'allenatore che ha deciso di metterlo sul mercato.

Provvidenziale il suo reintegro

E fortuna che non sono arrivati acquirenti, verrebbe da dire. Reintegrato in rosa alla fine della finestra estiva, è stato inserito nelle liste UEFA e Serie A e la sua presenza ora è più provvidenziale che mai. Con l'infortunio di Matteo Gabbia e con la difesa a 3 che è il sistema prediletto del tecnico, il ritorno dell'inglese è fondamentale. A Salisburgo la sua prestazione è stata più che sufficiente.

Buona prova contro il Salisburgo

Voto 6.5 per Tuttomercatoweb, dove è stato evidenziato come abbia saputo agire sia come braccetto che come terzino. Per il resto vediamo un po' di statistiche: due contrasti vinti su due, 4 duelli a terra vinti su 5, 3 intercetti, una chiusura difensiva, 6 recuperi. Partita durata 67' e del resto l'assenza del ritmo partita alla lunga si è fatta sentire. La sua velocità ed esperienza faranno estremamente comodo ad Amorim in queste settimane dove il calendario è serrato. E a proposito, il suo contratto è in scadenza a giugno e anche una serie di buone prestazioni sarà il suo miglior spot per eventuali club interessati.